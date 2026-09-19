Shamli News: सिटी में आज

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जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।

दक्षलक्षण पर्व



जलालाबाद के पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के चौथे दिन प्रवचन सुबह 10 बजे से।

गढ़ीपुख्ता के जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के चौथे दिन प्रवचन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।



प्रशिक्षण शिविर

बनत स्थित बीआरसी पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन सुबह 10 बजे से।



फुटबॉल प्रतियोगिता

बीएसएम स्कूल में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन का समापन सुबह 10 बजे से।



गांव बंतीखेड़ा स्थित संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का दूसरा दिन सुबह 10 बजे से।

धरना

गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का 13वां दिन दोपहर 2 बजे से।

प्रवचन