हेलो डॉक्टर : दंत रोग विशेषज्ञ से फोन पर आज परामर्श लें

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शामली। मौसम में बदलाव के चलते लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का घर बैठे फोन पर समाधान कराने के लिए अमर उजाला ने हेलो डॉक्टर कार्यक्रम चलाया हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल के दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. अंसार अहमद 19 सितंबर दिन शनिवार को दोपहर 12 बजे से एक बजे तक शामली कार्यालय में मौजूद रहेंगे। इस एक घंटे के दौरान लोग अपनी व अपने परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर चिकित्सक से फोन पर परामर्श ले सकते हैं। परामर्श के लिए लोग निर्धारित समय के अंदर 9548521732 और 9411816300 पर कॉल कर सकते हैं। संवाद