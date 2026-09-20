Shamli News: भाजपा सभासद को लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

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शहर के मोहल्ला कौशांबी विहार वार्ड 16 में लगभग दो वर्ष से नाला निर्माण न होने के कारण जलभराव की समस्या बनी हुई है। नगरपालिका ने अब नाला व सड़क के निर्माण कार्य को स्वीकृत किया है। शुक्रवार रात को ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू करने गए थे। आरोप है कि मौके पर पहुंचे सभासद अनिल उपाध्याय ने यह कहकर काम रुकवा दिया कि जिस तरह से नाला निर्माण किया जा रहा है, उससे पीछे की तरफ गली में पानी भरने की समस्या होगी, जिससे लोगों को परेशानी होगी। ठेकेदारों ने शनिवार को पालिका अधिकारियों से इस मामले में वार्ता करने का समय रखा।शनिवार को वार्ड के महिला व पुरुष और वार्ड सभासद पालिका पहुंचे। पालिकाध्यक्ष अरविंद संगल की मौजूदगी में उनके कक्ष में लोगों और वार्ड सभासद में कहासुनी के साथ तीखी नोकझोंक हुई। मारपीट की नौबत आने पर सभासद अनिल उपाध्याय वहां से निकले तो महिला व पुरुषों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ धक्का-मुक्की करते हुए लात-घूसों से पिटाई शुरू कर दी। वे किसी तरह से जान बचाकर कोतवाली की तरफ भागे तो लोगों ने उन्हें कोतवाली के पास ही फिर से पकड़ते हुए पीटा। इसके बाद महिला उनके गिरेबान को पकड़कर कोतवाली ले गई। कोतवाली में पुलिस ने सभासद को छुड़ाया। दोनों पक्षों ने कोतवाली में तहरीर दी है।ये दी गई तहरीरइस मामले में वार्ड के नागरिकों की तहरीर में आरोप लगाया कि वार्ड सभासद नाला व सड़क के निर्माण में अवरोध पैदा कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान को लेकर वे पालिका कार्यालय गए थे। वहां पर सभासद ने महिलाओं को अपशब्द कहे।उधर, सभासद अनिल उपाध्याय ने तहरीर में बताया कि वे कौशांबी विहार में जल निकासी की समस्या के समाधान कराने के लिए पालिका कार्यालय गए थे। वहां ठेकेदारों से बातचीत की जा रही थी। आरोप लगाया कि पालिकाध्यक्ष अरविंद संगल ने योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्या कराने के नीयत से उनके वार्ड के कुछ महिला व पुरुषों को बुलाया। पालिकाध्यक्ष के इरादे को भांपकर वे जान बचाने के लिए पालिका कार्यालय से बाहर निकले तो आरोप है कि पालिकाध्यक्ष ने लोगों को उकसाकर उनकी पिटाई कराई और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गई। सभासद ने दो महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ तहरीर दी है।जांच अधिकारी थाना प्रभारी धर्मेंद्र गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालीसभासद व वार्ड के नागरिकों के बीच हुई नोकझोंक व पिटाई के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पालिका पहुंचकर मामले की जानकारी ली और सीसीटीवी फुटेज खंगाली। उधर, सभासद की सड़क पर पिटाई की वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पिटाई करने और सभासद का गिरेबान पकड़कर कोतवाली ले जाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।जब वे दोपहर को पालिका में अपने कार्यालय में पहुंचे तो उससे पहले ही कौशांबी विहार के नागरिकों और सभासद अनिल उपाध्याय के बीच कहासुनी हो रही थी। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाकर शांत करने की कोशिश की। उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज व रिकॉर्डिंग से सच्चाई का पता चल जाएगा। - अरविंद संगल, अध्यक्ष, नगरपालिका शामली