Shamli News: गाजियाबाद के चौधरी राजा वर्मा बने शामली के जिला प्रभारी

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भाजपा जिलाध्यक्ष रामजीलाल कश्यप ने बताया कि चौधरी राजा वर्मा इससे पूर्व वह रामपुर के भाजपा जिला प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वर्तमान में वह भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उधर, चौधरी राजा वर्मा ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा।

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शामली। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने संगठनात्मक तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में गाजियाबाद निवासी भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी राजा वर्मा को शामली का जिला प्रभारी बनाया गया है। भाजपा हाईकमान ने देर रात शामली समेत प्रदेश के सभी जिलों के जिला प्रभारियों की सूची जारी की।