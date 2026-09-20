Shamli News: रात में सोने से पहले ब्रश जरूर करें

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उन्होंने फोन पर लोगों की दांत संबंधी समस्याओं को सुनकर परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि दांतों की सुरक्षा के लिए सुबह और रात को सोने से पहले गोलाकार आकृति (राउंड सेफ) में सॉफ्ट ब्रश से नियमित दांतों की सफाई करें। ज्यादा गर्म खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचे। खाना खाने के बाद साफ पानी से कुल्ला जरूर करें।सवाल : मेरी उम्र करीब 35 वर्ष है। मेरे दांतों में कभी-कभी दुर्गंध आती है। (सोनू, कुड़ाना)जवाब : रात में खाना खाने के बाद व सोने से पहले ब्रश से दांतों की सफाई करें। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है जिला अस्पताल में 115 कक्ष में आकर दिखाएं।सवाल : मेरी उम्र 65 वर्ष है। मेरे कई दांत टूट गए हैं लेकिन नीचे की तरफ से पूरी तरह नहीं निकले, क्या करें (रविंद्र कुमार, मुंडेट)जवाब : जिला अस्पताल में आकर उन्हें दिखा दे। इस तरह की स्थिति में दांतों को निकालना पड़ता है।सवाल : मेरे मसूड़ों से खून आता है, क्या करना चाहिए। (रजा हुसैन, लखनौती)जवाब : दांतों में पायरिया होने की समस्या है। गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करें। खट्टी चीजों से परहेज करें।सवाल : दांतों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए। (दीपक कुमार, काकानगर)जवाब : सुबह और रात में सॉफ्ट ब्रश से राउंड सेफ में दांतों की रोजाना सफाई करनी चाहिए। ज्यादा गर्म चीजें खाने या पीने से बचाव करना चाहिए।सवाल : मेरी उम्र करीब 41 वर्ष है, ऊपर के दांत में कीड़ा लगा है। इसमें दर्द रहता है। (अनुज गोयल, शामली)जवाब: कीड़ा लगने पर दांत निकलवाना पड़ सकता है, इसलिए अस्पताल में आकर उन्हें दिखा दे। समस्या का समाधान किया जाएगा।सवाल : मेरे ऊपर के दांतों में दर्द रहता है। मुझे शुगर की भी समस्या है। (विनीता, शामली)जवाब : पहले तो अपनी शुगर नियंत्रित रखें। शुगर होने से मसूड़ों में हड्डी कमजोर होती है। नमक के पानी से कुल्ले करें। इससे आराम आ जाएगा। फिर भी समस्या रहती है तो जिला अस्पताल में आकर दिखाएं।सवाल : मेरे एक दांत में ठंडा पानी लगता है, क्या करें। (अब्दुल रहमान जिजौला, अहसान चौसाना)जवाब : नमक के पानी में कुल्ले करना शुरू करें और सुबह व रात में नियमित रूप से ब्रश करें।सवाल : मेरे दांत में दर्द रहता है, शायद इसमें कीड़ा लग सकता है। (बुसरा, शामली, गौरव तायल थानाभवन)जवाब : दांत की आरसीटी करानी पड़ सकती है। जिला अस्पताल में आकर दिखा दे।सवाल : मैने पहले दांत लगवाया था। इसमें अभी भी दर्द रहता है। (अमित कुमार, काकानगर)जवाब : इसके लिए एक्सरे करना पड़ेगा, इसके बाद सही पता चलने पर समस्या का समाधान किया जाएगा।सवाल : मेरे दांत में कभी-कभी दर्द होता है, क्या करना चाहिए।(प्रवीण कुमार, रसीदगढ़)जवाब : दांतों की राउंड सेफ में गोलाई में सॉफ्ट ब्रश नियमित रूप से करते रहें।