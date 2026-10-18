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Shamli News: सात बार से अधिक चालान, फिर भी नहीं भरा जुर्माना, 25 के लाइसेंस निलंबित

Sun, 18 Oct 2026 10:17 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 18 Oct 2026 10:17 PM IST
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More than seven traffic violations, yet fines remain unpaid; licenses of 25 individuals suspended.
शामली। यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने और चालान की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। सात से अधिक बार चालान होने के बावजूद जुर्माना नहीं भरने वाले 25 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
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एआरटीओ प्रवेश कुमार ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान किए जाते हैं। इसके बावजूद कुछ चालक बार-बार नियम तोड़ते हैं और चालान की राशि जमा नहीं करते। ऐसे चालकों को चिह्नित कर उनके लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं। पूर्व में भी 50 से अधिक वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं।
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उन्होंने बताया कि र-बार चालान होने के बावजूद जुर्माना जमा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस से भी ऐसे वाहन चालकों का ब्योरा मांगा गया है, ताकि लगातार यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
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