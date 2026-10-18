Shamli News: गैंगस्टर राकेश पंपू के रिमांड की पुनरीक्षण याचिका पर 23 को होगी सुनवाई

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26 अगस्त की शाम शामली में गांव बंतीखेड़ा निवासी हरियाणवी गायक अंकित बालियान की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। पांच दिन बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में हत्याकांड में शामिल रहे शूटर सुमित व मोहित मारे गए थे। हत्याकांड की साजिश में शामली पुलिस की जांच में करनाल जेल में बंद गैंगस्टर राकेश पंपू आरोपी पाया गया था। इसके लिए शामली पुलिस ने जिला एवं सत्र न्यायालय में राकेश पंपू के रिमांड आवेदन के लिए पुनरीक्षण याचिका दायर की है। 23 अक्तूबर को गैंगस्टर राकेश पंपू के रिमांड आवेदन की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की जाएगी।उधर, शनिवार काे पुलिस ने हत्याकांड की साजिश में आरोपी तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और गोगी गैंग के दो शूटरों योगेश टुंडा और दीपक डबास को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में बी वारंट पर तलब कराया था, जहां पर शामली पुलिस ने दोनों गैंगस्टर को हत्या की साजिश का आरोपी बनाते हुए रिमांड करा दिया था।