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Shamli News: सोहनबीरी हत्याकांड का तीन दिन बाद भी खुलासा नहीं

Sun, 18 Oct 2026 10:20 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 18 Oct 2026 10:20 PM IST
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Sohanbiri murder case remains unsolved even after three days
कांधला। गांव असदपुर जिड़ाना में तीन दिन पहले खेत पर गई बुजुर्ग महिला सोहनबीरी की लूट के बाद हत्या के मामले में पुलिस तीन दिन बाद भी खुलासा नहीं कर पाई। उधर, पुलिस का कहना है कि इस मामले में अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस ने दो संदिग्ध युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।
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गांव असदपुर जिड़ाना निवासी सोहनबीरी शुक्रवार को खेत पर गई थीं। देर रात में उनका शव गन्ने के खेत में मिला था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि सोहनबीरी के कानों से सोने के कुंडल और गले से पेंडल लूटने के बाद उनकी हत्या की गई। महिला का मुंह कपड़े से बंधा हुआ था, जबकि पैरों को रस्सी से बांधा गया था।
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शनिवार को शव गांव पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी और कांधला-कैराना मार्ग पर जाम लगाने का प्रयास किया। मृतका के बेटे सुदेश की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जांच अधिकारी थाना प्रभारी बच्चू सिंह ने बताया कि हत्याकांड में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। जल्द ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया जाएगा।
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