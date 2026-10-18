Shamli News: सोहनबीरी हत्याकांड का तीन दिन बाद भी खुलासा नहीं

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गांव असदपुर जिड़ाना निवासी सोहनबीरी शुक्रवार को खेत पर गई थीं। देर रात में उनका शव गन्ने के खेत में मिला था। परिजनों ने आरोप लगाया था कि सोहनबीरी के कानों से सोने के कुंडल और गले से पेंडल लूटने के बाद उनकी हत्या की गई। महिला का मुंह कपड़े से बंधा हुआ था, जबकि पैरों को रस्सी से बांधा गया था।शनिवार को शव गांव पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी और कांधला-कैराना मार्ग पर जाम लगाने का प्रयास किया। मृतका के बेटे सुदेश की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जांच अधिकारी थाना प्रभारी बच्चू सिंह ने बताया कि हत्याकांड में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। जल्द ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया जाएगा।