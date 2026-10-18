Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 18 Oct 2026 10:16 PM IST
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प्रवचन
शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
धरना
रथयात्रा
शहर के हनुमान धाम से महाराजा अग्रसेन की शोभायात्रा का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को किसानों का धरना दोपहर 2 बजे से।
राम कथा
ऊन की जयसिंह चौपाल में श्रीराम कथा के छठवां दिन का आयोजन दोपहर 2 बजे से।
रामलीला मंचन
शहर के हनुमान धाम स्थित रामलीला मैदान में कुंभकर्ण वध संवाद लीला का मंचन रात्रि आठ बजे से।
बाबरी के रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला में मेघनाद वध का मंचन रात्रि 8 बजे से।
चौसाना के रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला में सलोचना सती संवाद का मंचन रात्रि 8 बजे से।
विज्ञापन
शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
धरना
रथयात्रा
शहर के हनुमान धाम से महाराजा अग्रसेन की शोभायात्रा का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को किसानों का धरना दोपहर 2 बजे से।
राम कथा
ऊन की जयसिंह चौपाल में श्रीराम कथा के छठवां दिन का आयोजन दोपहर 2 बजे से।
रामलीला मंचन
शहर के हनुमान धाम स्थित रामलीला मैदान में कुंभकर्ण वध संवाद लीला का मंचन रात्रि आठ बजे से।
बाबरी के रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला में मेघनाद वध का मंचन रात्रि 8 बजे से।
चौसाना के रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला में सलोचना सती संवाद का मंचन रात्रि 8 बजे से।