फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Shamli: Consumer Commission Orders Replacement of Defective AC and Rs thirty five Compensation

शामली: खराब एसी बेचने पर उपभोक्ता आयोग का फैसला, 35 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के आदेश; पुराना बदलकर नया लगाने

Thu, 10 Sep 2026 05:43 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 10 Sep 2026 05:43 PM IST
सार

शामली में खराब एसी बेचने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने पुराना एसी बदलकर नया लगाने और मानसिक क्षति, वाद व्यय व अनुचित व्यापार के लिए कुल 35 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
Shamli: Consumer Commission Orders Replacement of Defective AC and Rs thirty five Compensation
एसी (AC) कूल मोड - फोटो : एआई जनरेटेड

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शामली में खराब एसी बेचने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने कांधला के रेलवे रोड स्थित आशादीप इलेक्ट्रॉनिक्स और बोल्टास लिमिटेड के प्रबंधक को पुराना एसी बदलकर नया एसी लगाने के साथ कुल 35 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह राशि 45 दिन के भीतर जमा करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन


36 हजार रुपये में खरीदा था एसी
करनाल के मॉडल टाउन निवासी ग्लैक्सी हेल्थ केयर के प्रोपराइटर अगम दयाल और खेड़ा कुररतान निवासी हार्दिक चौहान ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार, हार्दिक चौहान, अगम दयाल का भांजा है और शामली में रहता है। उसे एसी की जरूरत थी, इसलिए उसने कांधला के रेलवे रोड स्थित आशादीप इलेक्ट्रॉनिक्स से 36 हजार रुपये में एसी खरीदा।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता के अनुसार, एसी पर 10 साल की वारंटी की जानकारी दी गई थी। बताया गया था कि वारंटी अवधि में खराबी आने पर कंपनी की ओर से एसी की मरम्मत कराई जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

बार-बार खराब हुआ एसी
याचिका में आरोप लगाया गया कि एसी कमरे को ठीक से ठंडा नहीं कर रहा था। शिकायत के बाद कंपनी का कर्मचारी मौके पर पहुंचा और एसी को ठीक कर गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर कूलिंग बंद हो गई। दोबारा शिकायत करने पर कंपनी के कर्मचारी ने एसी में गैस भर दी, लेकिन इसके बाद भी समस्या दूर नहीं हुई। याचिकाकर्ता का आरोप था कि उसे जानबूझकर पुराना और खराब एसी बेच दिया गया, जिसके कारण वह बार-बार खराब हो रहा था।

आयोग ने पुराना एसी बदलकर नया लगाने को कहा
मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार ने की। आयोग ने पुराना एसी बदलकर नया एसी अपने खर्च पर उपभोक्ता के घर में लगाने के आदेश दिए।

आयोग ने मानसिक एवं शारीरिक क्षति के लिए 10 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये देने के निर्देश दिए। इसके अलावा अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 20 हजार रुपये देने का आदेश दिया गया। इस तरह आयोग ने कुल 35 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।

45 दिन में राशि जमा करने के निर्देश
आयोग ने निर्देश दिया कि आदेश का पालन करते हुए 45 दिन के भीतर राशि जमा की जाए। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed