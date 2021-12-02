Shamli News: राकेश पंपू और रोहित की रिमांड अर्जी पर सुनवाई आज

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सत्यम-आर्यन की तलाश में हरियाणा समेत कई राज्यों में दबिश

शामली। हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में वांछित एक-एक लाख रुपये के इनामी शूटर सत्यम कादयान और आर्यन संधू की तलाश में पुलिस की छह से ज्यादा टीमें कई राज्यों में दबिश दे रही है। पुलिस की टीमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड व गुजरात आदि राज्यों में दबिश दी। बताया कि दोनों शातिर किस्म से लगातार ठिकाने बदल रहे हैं। पुलिस शूटरों की घेराबंदी के लिए जांच में आए उनके संपर्कों, मददगारों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। एएसपी सुमित शुक्ला का कहना है कि अंकित हत्याकांड में वांछित शूटरों की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं। विज्ञापन

मुजफ्फरनगर पुलिस ने शुरू की मुठभेड़ की जांच

शामली। शामली में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 50-50 हजार रुपये के इनामी बदमाशों सुमित और मोहित के मामले की जांच मुजफ्फरनगर पुलिस ने शुरू कर दी है। दो दिन पूर्व डीआईजी के निर्देश पर मुठभेड़ की जांच मुजफ्फरनगर पुलिस को सौंपी गई थी।डीआईजी अभिषेक ने बताया कि मुजफ्फरनगर पुलिस मुठभेड़ से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जांच में पुलिस की कार्रवाई, घटनास्थल और मुठभेड़ से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल की। सत्यम-आर्यन की तलाश में हरियाणा समेत कई राज्यों में दबिशशामली। हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में वांछित एक-एक लाख रुपये के इनामी शूटर सत्यम कादयान और आर्यन संधू की तलाश में पुलिस की छह से ज्यादा टीमें कई राज्यों में दबिश दे रही है। पुलिस की टीमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड व गुजरात आदि राज्यों में दबिश दी। बताया कि दोनों शातिर किस्म से लगातार ठिकाने बदल रहे हैं। पुलिस शूटरों की घेराबंदी के लिए जांच में आए उनके संपर्कों, मददगारों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। एएसपी सुमित शुक्ला का कहना है कि अंकित हत्याकांड में वांछित शूटरों की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं।मुजफ्फरनगर पुलिस ने शुरू की मुठभेड़ की जांचशामली। शामली में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 50-50 हजार रुपये के इनामी बदमाशों सुमित और मोहित के मामले की जांच मुजफ्फरनगर पुलिस ने शुरू कर दी है। दो दिन पूर्व डीआईजी के निर्देश पर मुठभेड़ की जांच मुजफ्फरनगर पुलिस को सौंपी गई थी।डीआईजी अभिषेक ने बताया कि मुजफ्फरनगर पुलिस मुठभेड़ से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जांच में पुलिस की कार्रवाई, घटनास्थल और मुठभेड़ से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल की।

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शामली। करनाल की जेल में बंद गैंगस्टर राकेश उर्फ पंपू और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रोहित को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए दाखिल अर्जी पर सोमवार को जिला न्यायालय में सुनवाई होगी। पुलिस ने दोनों को अंकित हत्याकांड की जांच में पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार को मामले में कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गई थी। सोमवार को इस पर सुनवाई होगी। पुलिस को उम्मीद है कि दोनों से पूछताछ में हत्याकांड से जुड़े कई अहम राज खुल सकते हैं।