अंकित बालियान की तेरहवीं आज: सुबह हवन में उमड़ी भीड़, नम आंखों से ग्रामीणों और युवाओं ने दी श्रद्धांजलि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 02 Sep 2026 10:34 AM IST
सार
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की शोकसभा से पहले उनके पैतृक गांव बनतीखेड़ा स्थित आवास पर हवन-यज्ञ हुआ। बड़ी संख्या में ग्रामीणों और युवाओं ने पहुंचकर दिवंगत अंकित को श्रद्धांजलि दी।
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विस्तार
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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की शोकसभा से पहले बुधवार सुबह उनके पैतृक गांव बनतीखेड़ा स्थित आवास पर हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया। सुबह करीब आठ बजे शुरू हुए हवन में परिवार के लोगों के साथ आसपास के गांवों से पहुंचे ग्रामीणों और बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया।
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आत्मा की शांति के लिए दीं आहुतियां
हवन के दौरान परिजनों और ग्रामीणों ने अंकित की आत्मा की शांति के लिए आहुतियां दीं। घर और आसपास का माहौल गमगीन रहा। अंकित के निधन से आहत ग्रामीणों ने कहा कि युवा कलाकार की इस तरह हुई मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।
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सुबह से पहुंचने लगे ग्रामीण और युवा
हवन में शामिल होने के लिए सुबह से ही ग्रामीणों का पहुंचना शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में युवाओं और बुजुर्गों की मौजूदगी से शोकसभा स्थल पर भीड़ बढ़ती गई। मौके पर मौजूद लोगों के चेहरे पर अंकित को खोने का गम साफ नजर आया।
11 बजे होगी शोकसभा
हवन के बाद सुबह 11 बजे अंकित बालियान के आवास पर शोकसभा आयोजित की जाएगी। इसमें क्षेत्र के ग्रामीणों, परिचितों और कलाकारों के पहुंचने की संभावना है। परिवार ने लोगों से शोकसभा में शामिल होकर दिवंगत अंकित को श्रद्धांजलि देने की अपील की है।
हवन में शामिल होने के लिए सुबह से ही ग्रामीणों का पहुंचना शुरू हो गया था। बड़ी संख्या में युवाओं और बुजुर्गों की मौजूदगी से शोकसभा स्थल पर भीड़ बढ़ती गई। मौके पर मौजूद लोगों के चेहरे पर अंकित को खोने का गम साफ नजर आया।
11 बजे होगी शोकसभा
हवन के बाद सुबह 11 बजे अंकित बालियान के आवास पर शोकसभा आयोजित की जाएगी। इसमें क्षेत्र के ग्रामीणों, परिचितों और कलाकारों के पहुंचने की संभावना है। परिवार ने लोगों से शोकसभा में शामिल होकर दिवंगत अंकित को श्रद्धांजलि देने की अपील की है।