शामली: स्कूली छात्रों के दो गुटों में संघर्ष, जमकर चले लात-घूंसे और बेल्ट; बल्ला लगने से एक छात्र का सिर फटा

बेल्ट का बिल्ला लगने से छात्र का सिर फटा

बताया गया कि मारपीट के दौरान एक छात्र के सिर में बेल्ट का बिल्ला लग गया, जिससे उसके सिर में चोट आई और सिर फट गया। घटना के बाद छात्रों के बीच हुए विवाद को लेकर चर्चा बनी हुई है।



मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित

घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने छात्रों के बीच हुई मारपीट का वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में छात्र एक-दूसरे से मारपीट करते और बेल्ट से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। मामले को लेकर एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि घटना की जांच कराई जा रही है।