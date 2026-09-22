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शामली: स्कूली छात्रों के दो गुटों में संघर्ष, जमकर चले लात-घूंसे और बेल्ट; बल्ला लगने से एक छात्र का सिर फटा

Tue, 22 Sep 2026 05:00 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Tue, 22 Sep 2026 05:00 PM IST
सार

शामली के दिल्ली बस स्टैंड पर स्कूली छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई। छात्रों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे और बेल्ट से हमला किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Clash Between Two Groups of School Students in Shamli, Belts and Fists Used in Fight
छात्रों में बीच सड़क जमकर चले लात घूंसे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शामली के दिल्ली बस स्टैंड पर मंगलवार को स्कूली छात्रों के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के छात्रों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे और बेल्ट से हमला किया। मारपीट के दौरान एक छात्र को अन्य छात्रों ने उठाकर सड़क पर पटक दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

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दिल्ली बस स्टैंड पर छात्रों में मारपीट
शहर के दिल्ली बस स्टैंड पर मंगलवार को स्कूली छात्रों के दो गुट किसी बात को लेकर आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। छात्रों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे और बेल्ट से हमला किया। मारपीट के दौरान एक छात्र को कुछ अन्य छात्रों ने उठाकर सड़क पर पटक दिया। छात्रों के बीच हुई मारपीट से मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
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बेल्ट का बिल्ला लगने से छात्र का सिर फटा
बताया गया कि मारपीट के दौरान एक छात्र के सिर में बेल्ट का बिल्ला लग गया, जिससे उसके सिर में चोट आई और सिर फट गया। घटना के बाद छात्रों के बीच हुए विवाद को लेकर चर्चा बनी हुई है।

मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित
घटना के दौरान किसी व्यक्ति ने छात्रों के बीच हुई मारपीट का वीडियो बना लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में छात्र एक-दूसरे से मारपीट करते और बेल्ट से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। मामले को लेकर एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि घटना की जांच कराई जा रही है।

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