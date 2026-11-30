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शामली क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट प्रतियोगिता का पांचवा दिन सुबह 10 बजे से।



क्रिकेट मैच

गांव सिंभालका में होली चाइल्ड और मेपल्स की टीम के बीच क्रिकेट मैच सुबह 10 बजे से।

शिविर



जिला अस्तपाल में दिव्यांग जांच प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।

धरना-प्रदर्शन

शामली गन्ना समिति कार्यालय पर बकाया गन्ना मूल्य के ब्याज की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन दोपहर दो बजे से ।

क्रिकेट प्रतियोगिता