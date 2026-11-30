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एसपी एनपी सिंह के अनुसार जांच के दायरे में बहावड़ी की पूर्व प्रधान बबली की भूमिका भी आ रही है। बबली के खिलाफ शामली कोतवाली में पूर्व में रंगदारी और हत्या समेत तीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इन मामलों और हत्याकांड के बीच संभावित कड़ियों की भी जांच कर रही है। हालांकि, बबली ने अपनी बेटी जाह्नवी और खुद को पूरी तरह से निर्दोष बताया है।

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शामली। रोहतक के मिलन ढाबे पर हुए चौहरे हत्याकांड से एक दिन पहले यानी 25 नवंबर को शामली के बहावड़ी गांव से स्कॉर्पियो कार में सवार होकर कुछ युवक रोहतक पहुंचे थे। 26 नवंबर की रात हुए हत्याकांड की जांच में शामली और रोहतक पुलिस के सामने यह जानकारी आई है। अब पुलिस स्कॉर्पियो में सवार युवकों की पहचान और उनके रोहतक जाने के मकसद की पड़ताल कर रही है।