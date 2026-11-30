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जांच में खुलासा हुआ है कि इंस्टाग्राम पर 27 हजार से अधिक फॉलोअर्स रखने वाली जाह्नवी ने जाटनी जी नाम से एक विशेष ग्रुप बना रखा था, जिसमें 150 से ज्यादा वीडियो साझा किए गए हैं और तीन राज्यों के 681 सदस्य इससे जुड़े हैं। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क और ग्रुप से जुड़े हर सदस्य की कुंडली खंगालने में जुटी है। nरील शेयर करने की करती थी अपील : पुलिस पड़ताल के अनुसार जाह्नवी ने यह ग्रुप 22 जून को सुबह 4:28 बजे बनाया था। वह ग्रुप में लगातार सक्रिय रहती थी और सदस्यों से सीधे बातचीत करती थी।ग्रुप पर उसने अपनी तस्वीरों के साथ 150 से अधिक वीडियो अपलोड किए हैं और सभी सदस्यों से अपनी रील व अन्य पोस्ट को लाइक और शेयर करने की अपील करती थी। nइंस्टाग्राम बायो में लिखी हैं दो पंक्तियां : जाह्नवी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल की जांच में उसके बायो में अंग्रेजी की दो पंक्तियां दर्ज हैं ‘आई डोंट रिकॉर्ड यूजिंग पीपल’ और ‘आई डोंट वांट एनीवन टू वांट...’। फिलहाल पुलिस का पूरा ध्यान ग्रुप से जुड़े सभी 681 सदस्यों की पहचान करने और उनके बीच हुई चैट व गतिविधियों की बारीकी से जांच करने पर केंद्रित है। संवाद