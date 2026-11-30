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एसपी के अनुसार पुलिस की लगातार बढ़ती दबिश और सख्त निगरानी के बीच रविवार दोपहर बाद जाह्नवी ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दी। हालांकि, साइबर टीम अब डिलीट किए गए अकाउंट का डेटा और डिजिटल फुटप्रिंट खंगालने में जुट गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि जाह्नवी के पिता विक्की के नाम का अकाउंट भी डिलीट किया गया है। विज्ञापन



परिवार की हर गतिविधि पर नजर

मामले की जांच के लिए रोहतक पुलिस की एक टीम बहावड़ी में डेरा डाले हुए है और जाह्नवी के परिजनों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। टीम द्वारा परिवार के सदस्यों से पूछताछ भी की जा रही है। विज्ञापन विज्ञापन



पानीपत में हुई थी जाह्नवी की शादी

पुलिस के अनुसार दो साल पहले पानीपत के एक युवक के साथ जाह्नवी की शादी हुई थी। हालांकि, दोनों के बीच अनबन रहने के कारण करीब एक साल पहले ही उनका तलाक हो गया था। एसपी के अनुसार पुलिस की लगातार बढ़ती दबिश और सख्त निगरानी के बीच रविवार दोपहर बाद जाह्नवी ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दी। हालांकि, साइबर टीम अब डिलीट किए गए अकाउंट का डेटा और डिजिटल फुटप्रिंट खंगालने में जुट गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि जाह्नवी के पिता विक्की के नाम का अकाउंट भी डिलीट किया गया है।परिवार की हर गतिविधि पर नजरमामले की जांच के लिए रोहतक पुलिस की एक टीम बहावड़ी में डेरा डाले हुए है और जाह्नवी के परिजनों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। टीम द्वारा परिवार के सदस्यों से पूछताछ भी की जा रही है।पानीपत में हुई थी जाह्नवी की शादीपुलिस के अनुसार दो साल पहले पानीपत के एक युवक के साथ जाह्नवी की शादी हुई थी। हालांकि, दोनों के बीच अनबन रहने के कारण करीब एक साल पहले ही उनका तलाक हो गया था।

शामली। रोहतक के चर्चित चौहरे हत्याकांड की स्क्रिप्ट एक माह पहले ही तैयार कर ली गई थी। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है। एसपी एनपी सिंह ने बताया बहावड़ी गांव की जाह्नवी ने करीब एक माह पहले ही अपना पासपोर्ट बनवा लिया था। पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए वह खुद कोतवाली भी पहुंची थी, जिसके बाद उसे पासपोर्ट जारी हुआ। अब पुलिस उसके बैंकॉक कनेक्शन और वहां के संपर्कों की बारीकी से पड़ताल कर रही है।