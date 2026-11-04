Shamli News: सिटी में आज

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शहर के ब्लॉक रोड स्थित खाटू श्याम मंदिर में वार्षिक उत्सव का आयोजन सुबह नौ बजे से।

सरस मेला

शहर के वीवी पीजी कॉलेज में प्रशासन की ओर से सरस मेले का आयोजन सुबह 10 बजे।

यातायात जागरूकता

कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय बनत में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे।

क्रिकेट मैच

सिंभालका की होली चाइल्ड एकेडमी में शामली और सिंभालका के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन सुबह दस बजे से।

वार्षिक उत्सव