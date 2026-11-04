Shamli News: नौनिहालों के भविष्य पर लापरवाही का ताला, 72 बच्चे पंजीकृत... पहुंचे सिर्फ 12

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

काबड़ौत : 72 के सापेक्ष केवल 12 बच्चे मिलेगांव काबड़ौत के कंपोजिट विद्यालय में एक कमरे में चार आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। पड़ताल के दौरान चारों कर्मचारी बाहर बरामदे में मोबाइल फोन चलाती मिलीं, जबकि बच्चे कमरे में अकेले बैठे थे। केंद्रों पर 72 बच्चे पंजीकृत हैं। अर्चना के केंद्र पर 15 में से दो, संगीता के केंद्र पर 19 में से तीन, राखी के केंद्र पर 19 में से चार और संयोगिता के केंद्र पर 19 में से तीन बच्चे मौजूद मिले। सहायिकाएं गीता, सुनीता और रूमा नदारद थीं।बरलाजट : उपस्थिति बताई आठ, कमरे में एक भी बच्चा नहींकंपोजिट विद्यालय बरलाजट में तीन केंद्र संचालित हैं। केंद्र नंबर एक की कर्मचारी राखी नहीं मिलीं। यहां 15 बच्चे पंजीकृत हैं। केंद्र नंबर दो की कार्यकत्री सुदेश ने 14 में से आठ बच्चों के आने की बात कही, लेकिन कमरे में एक भी बच्चा नहीं मिला। केंद्र नंबर तीन की कार्यकत्री मंजू ने 10 में से पांच बच्चों के आने की जानकारी दी। उनके अनुसार बच्चे बाहर खेल रहे थे।झाल : 40 में से केवल आठ बच्चे मिलेकंपोजिट विद्यालय झाल में दो केंद्रों के कमरे खाली मिले। बाद में बाहर खेल रहे आठ बच्चों को बुलाया गया। केंद्र नंबर एक की कार्यकत्री पुष्पा मौके पर नहीं मिलीं। यहां 23 बच्चे पंजीकृत हैं। दूसरे केंद्र की कार्यकत्री संगीता ने 17 बच्चों के पंजीकरण की जानकारी दी। मौके पर आठ बच्चे और सहायिका शकुंतला व पूजा मौजूद मिलीं।सिंभालका : दोपहर 12:40 बजे ही पसरा सन्नाटाकंपोजिट विद्यालय सिंभालका में चार केंद्र संचालित हैं। दोपहर 12:40 बजे किसी भी केंद्र के कमरे में बच्चा मौजूद नहीं मिला। कार्यकत्री सुमन ने 13, संजीता ने 10 बच्चों के पंजीकृत होने की जानकारी दी। केंद्र नंबर दो की कार्यकत्री बिमलेश और केंद्र नंबर चार की कौशल्या मौके पर नहीं मिलीं। इन केंद्रों पर क्रमश: 20 और 12 बच्चे पंजीकृत हैं।सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को केंद्र समय से खोलने और बंद करने तथा बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही मिलने पर जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। - यामिनी रंजन, जिला कार्यक्रम अधिकारी।