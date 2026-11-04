Shamli News: बकाया गन्ना भुगतान और मूल्य घोषित कराने के लिए मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल

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मंत्री ने आश्वासन दिया कि दिवाली के तुरंत बाद बकाया भुगतान कराने के प्रयास किए जाएंगे। नए पेराई सत्र के गन्ना मूल्य पर विचार-विमर्श चल रहा है और जल्द घोषणा की जाएगी। इस दौरान भाकियू (टिकैत) के जिला उपाध्यक्ष उपेंद्र मलिक, आशीष चौधरी भैंसवाल, राहुल मलिक सुन्ना, सुरेंद्र मलिक, दीपक मलिक और अक्षु जागलान सहित अन्य किसान मौजूद रहे।

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बाबरी। बकाया गन्ना भुगतान और आगामी पेराई सत्र का गन्ना मूल्य घोषित कराने की मांग को लेकर मंगलवार को गठवाला खाप के थांबेदार बाबा श्याम सिंह के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधिमंडल मथुरा में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी से मिला। किसानों ने भुगतान में देरी का मुद्दा उठाते हुए बकाया धनराशि जल्द दिलाने की मांग की। किसानों ने चीनी मिलों पर बकाया भुगतान जल्द कराने और आगामी पेराई सत्र से पहले गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की।