Shamli News: अंकित हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च का कार्यक्रम स्थगित

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जाट एकता दल, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी और अन्य संगठनों ने कैंडल मार्च की योजना बनाई थी। यह मार्च वीवी इंटर कॉलेज से निकलना था। सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। सिंह ने जल्द ही घटना का खुलासा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी का भी भरोसा दिलाया। इसके बाद संगठनों ने कैंडल मार्च स्थगित करने का फैसला किया। इस दौरान जाट एकता दल के अध्यक्ष आशुतोष पंवार और भाकियू चढ़ूनी के जिलाध्यक्ष निखिल खैवाल मौजूद थे। पप्पू लापराना और सतेंद्र बधेव भी वहां उपस्थित रहे।कुछ संदिग्धों के परिजन भी पुलिस हिरासत मेंशामली। अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में पुलिस ने कुछ संदिग्धों के परिजनों को हिरासत में लिया है। उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। संदिग्धों और उनके संपर्क में रहे लोगों से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि इस पूछताछ और जांच के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।दूसरी ओर, कैंडल मार्च की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। वर्मा मार्केट सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया था। पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया था।