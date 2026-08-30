Shamli News: पीले गमछे वाले युवक की भी जांच
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:18 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:18 AM IST
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शामली। अंकित की शवयात्रा में पीला गमछा डाले एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि गोगी गैंग से जुड़े सदस्य कई बार पीले गमछे का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने शवयात्रा में शामिल इस युवक की गतिविधियों और पहचान की भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर युवक की पहचान और उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही उसके संबंध में कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा।
-गोगी गैंग क्या है?
पुलिस के अनुसार, गोगी गैंग का नाम दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में सक्रिय कुख्यात आपराधिक गिरोहों में लिया जाता है। इसका नाम गैंगस्टर जितेंद्र गोगी से जुड़ा रहा है। गोगी की सितंबर 2021 में दिल्ली की रोहिणी अदालत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भी उसके नाम से जुड़े गिरोह और उसके सदस्यों का आपराधिक गतिविधियों में नाम सामने आता रहा है। पुलिस रिकॉर्ड में इस गैंग से जुड़े कई बदमाशों के खिलाफ हत्या, रंगदारी, लूट और अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज रहे हैं।
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-गोगी गैंग क्या है?
पुलिस के अनुसार, गोगी गैंग का नाम दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में सक्रिय कुख्यात आपराधिक गिरोहों में लिया जाता है। इसका नाम गैंगस्टर जितेंद्र गोगी से जुड़ा रहा है। गोगी की सितंबर 2021 में दिल्ली की रोहिणी अदालत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भी उसके नाम से जुड़े गिरोह और उसके सदस्यों का आपराधिक गतिविधियों में नाम सामने आता रहा है। पुलिस रिकॉर्ड में इस गैंग से जुड़े कई बदमाशों के खिलाफ हत्या, रंगदारी, लूट और अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज रहे हैं।
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