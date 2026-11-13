वेस्ट यूपी की खबरें: प्रियंका गोस्वामी को मिला अर्जुन अवार्ड, बागपत के स्कूल में निकला सांप, बाहर भागे बच्चे

1 of 5 वेस्ट यूपी से खास खबरें, मेरठ न्यूज बुलेटिन - फोटो : अमर उजाला







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मेरठ की अंतरराष्ट्रीय पैदल चाल एथलीट प्रियंका गोस्वामी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रियंका को यह सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर उनके पिता मदन गोस्वामी और कोच गौरव त्यागी भी मौजूद रहे। प्रियंका के अर्जुन अवार्डी बनने से मेरठ में खुशी का माहौल है।

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2 of 5 प्रियंका को सम्मानित करतीं राष्ट्रपति। - फोटो : अमर उजाला

प्रियंका गोस्वामी ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 हजार मीटर पैदल चाल स्पर्धा में देश के लिए रजत पदक जीता था। वह ओलंपिक और एशियन गेम्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं रहा। बेटी को खिलाड़ी बनाने के लिए पिता मदन गोस्वामी ने गांव का मकान तक बेच दिया था। परिवार ने आर्थिक चुनौतियों के बावजूद प्रियंका का हौसला नहीं टूटने दिया। पिता ने टैक्सी चलाई, किराना स्टोर और डेयरी तक संचालित की, लेकिन बेटी की तैयारी जारी रखी। आज प्रियंका की उपलब्धि ने पूरे परिवार के संघर्ष को एक बड़ी कामयाबी में बदल दिया है।



सांकेतिक तस्वीर।

3 of 5 सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Adobe Stock

मेरठ की आईपीएस बेटी अदिति सिंह आज बनेंगी आईएएस विवेक आर्य की जीवनसंगिनी

मेरठ की आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह आज आईएएस अधिकारी विवेक आर्य की जीवनसंगिनी बनने जा रही हैं। कंकरखेड़ा की शिवलोकपुरी निवासी अदिति सिंह 2020 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल पंचकूला में डीसीपी के पद पर तैनात हैं। अदिति ने मेरठ के सोफिया गर्ल्स इंटर कॉलेज से स्कूली शिक्षा हासिल की। इसके बाद गाजियाबाद से बीटेक किया और सिविल सेवा की तैयारी कर आईपीएस बनीं। उनके पिता डॉ. संजीव सिंह एमडी फिजिशियन हैं, जबकि मां ज्योति सिंह कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक हैं। अदिति की इस उपलब्धि और अब उनके विवाह को लेकर परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।



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4 of 5 स्कूल के बाहर एकत्र बच्चे। - फोटो : अमर उजाला

स्कूल के शौचालय में मिला सांप, बच्चों ने भागकर बचाई जान

बागपत के रटौल कस्बे के लहचौड़ा गांव स्थित संविलियन विद्यालय के शौचालय में शुक्रवार सुबह एक बड़ा घोड़ा पछाड़ सांप दिखाई दिया। बच्चे शौचालय पहुंचे तो दरवाजे पर सांप लटका देखकर चीख पड़े और जान बचाकर बाहर भागे। शिक्षकों ने सांप को भगाने का प्रयास किया, लेकिन वह शौचालय के अंदर बने बिल में घुस गया।

दरअसल, विद्यालय ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास जंगल और खेतों से सटा हुआ है। स्कूल की चारदीवारी भी नहीं है। यही वजह है कि यहां सांप और दूसरे जंगली जीव-जंतुओं का खतरा बना रहता है। हैरानी की बात यह है कि करीब एक सप्ताह पहले भी स्कूल की खिड़की पर कोबरा सांप मिला था। प्रधानाध्यापक नरेश कुमार का कहना है कि चारदीवारी बनने के बाद ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। फिलहाल बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों और शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है।



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5 of 5 वायु प्रदूषण के खतरे - फोटो : Amarujala.com/AI