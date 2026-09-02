Shamli News: अंकित की शोकसभा आज, जुटेंगे कलाकार और ग्रामीण, बनाई जाएगी आगे की रणनीति

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आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांगअंकित के पिता सतबीर फौजी ने कहा कि बेटे की हत्या में जो आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, उनके खिलाफ जल्द कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से क्षेत्र में सक्रिय गैंग और अपराधियों को जड़ से खत्म करने की मांग की, ताकि भविष्य में किसी परिवार को अपने बेटे को इस तरह न खोना पड़े। कहा कि शोकसभा में आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी।अंकित के नाम पर स्टेडियम बनाने की मांगसतबीर फौजी ने गांव में अंकित बालियान के नाम पर स्टेडियम बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे गांव के युवाओं को खेलों की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और अंकित की स्मृति भी बनी रहेगी। उन्होंने गांव के बालिका हाईस्कूल को इंटरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत करने और विद्यालय का नाम अंकित बालियान के नाम पर रखने की मांग भी की है।