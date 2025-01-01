Shamli News: अंकित हत्याकांड की जड़ तक पहुंचे पुलिस, पूरे गिरोह पर कसे शिकंजा

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पंचायत में अंकित पिता सतबीर चौधरी ने कहा कि उनके बेटे की जिस बेरहमी से हत्या की गई, उसका पूरा इंसाफ अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को 18 गोलियां मारी गई थीं। घटना में शामिल सभी दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने परिजनों व पंचायत में मौजूद लोगों से भी बातचीत की। नरेश टिकैत ने पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ काफी देर तक बंद कमरे में वार्ता की। इस दौरान अंकित हत्याकांड में आगे की रणनीति और कार्रवाई को लेकर विचार-विमर्श किया गया। पंचायत में जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु चौधरी, प्रभात मलिक, आशीष चौधरी और विदेश मलिक भी मौजूद रहे।हरियाणा पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोपपंचायत में लोगों ने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस इस मामले में यूपी पुलिस का अपेक्षित सहयोग नहीं कर रही है। लोगों ने कहा कि इस संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की जाएगी। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की मांग उठाई गई। लोगों ने कहा कि अंकित ही परिवार का पालन-पोषण करने वाला था, इसलिए परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए।खाप चौधरियों की बैठक आजभाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बताया कि शुक्रवार शाम पांच बजे सभी खाप चौधरियों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में अंकित हत्याकांड को लेकर आगे की रणनीति और निर्णय पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत में सर्वसम्मति से आगे की कार्रवाई को लेकर विचार-विमर्श किया गया है।