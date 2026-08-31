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अंकित हत्याकांड: 18 गोलियां मारकर सिंगर की हत्या पर अखिलेश का योगी पर तंज, बोले- गैंग का नाम भी पूछो योगी

Mon, 31 Aug 2026 12:18 AM IST
Pratyush Sharma न्यूज़ नेटवर्क, संवाद एजेंसी, शामली
न्यूज़ नेटवर्क, संवाद एजेंसी, शामली Published by: Pratyush Sharma Updated Mon, 31 Aug 2026 12:18 AM IST
सार

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सोशल मीडिया के माध्यम से निशाना साधा है और तंज कसते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है।

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Ankit murder case: Akhilesh taunts Yogi on killing the singer by shooting 18 bullets, says - Ask the name of t
अखिलेश यादव व सीएम योगी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शामली में हुए हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर सियासत लगातार गरमाती जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरे प्रदेश के बदमाश और माफिया आकर एक सिंगर को 18 गोलियां मार रहे हैं। उन्होंने हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले गैंग के नाम को लेकर मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, गैंग का नाम भी पूछो योगी। अखिलेश यादव ने कहा कि अंकित बालियान के परिजन इंसाफ मांग रहे हैं और जनता भी कार्रवाई का इंतजार कर रही है। अखिलेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार जनता सरकार को बचाने वाली नहीं है।

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अखिलेश यादव ने कसा तंज
अखिलेश ने मामले में मिलीभगत की आशंका जताते हुए कहा, लगता तो यह है कि साझेदारी तो नहीं है इसमें। और यदि साझेदारी नहीं है तो पर्दादारी क्यों हो रही है? इसमें कहीं न कहीं साझेदारी दिखाई दे रही है। अंकित बालियान की हत्या के बाद से ही कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सोशल मीडिया के माध्यम से निशाना साधा है और तंज कसते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है।
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