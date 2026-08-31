अंकित हत्याकांड: 18 गोलियां मारकर सिंगर की हत्या पर अखिलेश का योगी पर तंज, बोले- गैंग का नाम भी पूछो योगी

शामली में हुए हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर सियासत लगातार गरमाती जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरे प्रदेश के बदमाश और माफिया आकर एक सिंगर को 18 गोलियां मार रहे हैं। उन्होंने हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाले गैंग के नाम को लेकर मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, गैंग का नाम भी पूछो योगी। अखिलेश यादव ने कहा कि अंकित बालियान के परिजन इंसाफ मांग रहे हैं और जनता भी कार्रवाई का इंतजार कर रही है। अखिलेश ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार जनता सरकार को बचाने वाली नहीं है।

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