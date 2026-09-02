अखिलेश यादव बोले-दान घोटाले में छोटे कर्मचारियों को जेल भेजा, बड़े नाम बच गए; अयोध्या बने वर्ल्ड क्लास सिटी

सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पूर्णकालिक सीईओ नियुक्त किए जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नई चीजें होने पर क्या पुराने मामलों को भुला दिया जाएगा। उन्होंने राम मंदिर के दान से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए ‘राम धन’ की सुरक्षा पर सवाल उठाए।

अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात

सपा अध्यक्ष ने कहा कि अयोध्या का विकास विश्वस्तरीय शहर के रूप में किया जाना चाहिए था। उनके अनुसार अयोध्या में विकास की काफी संभावनाएं हैं और शहर को बेहतर तरीके से विकसित किया जाना चाहिए।



‘गरीबों की जमीन के साथ हो रही धोखाधड़ी’

अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके मन में बहुत लालच था, जिसके कारण गरीबों की जमीन के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। उन्होंने अयोध्या में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर भी सवाल उठाए।



पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने अपने बयान में पूर्व की घटनाओं और दान से जुड़े मामलों की निष्पक्षता का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के साथ यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि ‘राम धन’ की सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहे।