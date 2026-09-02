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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Akhilesh Yadav Questions Appointment of Full-Time CEO for Ram Mandir Trust, Raises Concerns Over ‘Ram Dhan’

अखिलेश यादव बोले-दान घोटाले में छोटे कर्मचारियों को जेल भेजा, बड़े नाम बच गए; अयोध्या बने वर्ल्ड क्लास सिटी

Wed, 02 Sep 2026 04:31 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 02 Sep 2026 04:31 PM IST
सार

सहारनपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति को लेकर बयान दिया। उन्होंने दान की चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि छोटे कर्मचारियों को जेल भेजा गया, जबकि बड़े नाम बच गए।

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Akhilesh Yadav Questions Appointment of Full-Time CEO for Ram Mandir Trust, Raises Concerns Over ‘Ram Dhan’
सहारनपुर पहुंचे अखिलेश यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पूर्णकालिक सीईओ नियुक्त किए जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नई चीजें होने पर क्या पुराने मामलों को भुला दिया जाएगा। उन्होंने राम मंदिर के दान से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए ‘राम धन’ की सुरक्षा पर सवाल उठाए।

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‘राम धन’ की चोरी न हो
अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन जिस तरह दान की चोरी हुई, उसमें सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया गया, जबकि बड़े नामों को छोड़ दिया गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे ‘राम धन’ की चोरी नहीं होगी।
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अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात
सपा अध्यक्ष ने कहा कि अयोध्या का विकास विश्वस्तरीय शहर के रूप में किया जाना चाहिए था। उनके अनुसार अयोध्या में विकास की काफी संभावनाएं हैं और शहर को बेहतर तरीके से विकसित किया जाना चाहिए।

‘गरीबों की जमीन के साथ हो रही धोखाधड़ी’
अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके मन में बहुत लालच था, जिसके कारण गरीबों की जमीन के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। उन्होंने अयोध्या में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर भी सवाल उठाए।

पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने अपने बयान में पूर्व की घटनाओं और दान से जुड़े मामलों की निष्पक्षता का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के साथ यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि ‘राम धन’ की सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहे।
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