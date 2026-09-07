अंकित हत्याकांड: सत्यम के नाम से फर्जी आईडी बनाकर धमकी भरे वीडियो वायरल, दो पर प्राथमिकी

फर्जी आईडी की जांच में जुटी पुलिस

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सत्यम के नाम से फर्जी आईडी बनाकर धमकी भरे वीडियो अपलोड किए जा रहे थे। इस मामले में दो अलग-अलग प्राथमिकी अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई हैं।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी आईडी किसने बनाई, उसे कौन संचालित कर रहा था और धमकी भरे वीडियो किस जगह से अपलोड किए गए।



तकनीकी साक्ष्य जुटा रही साइबर टीम

पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट की गतिविधियों, वीडियो अपलोड किए जाने के समय और उससे जुड़े तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है। साइबर टीम की मदद से फर्जी आईडी संचालित करने वालों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के पीछे किसी अन्य व्यक्ति या गिरोह की भूमिका तो नहीं है।