Shamli News: नवजात के बाद प्रसूता की मौत पर हंगामा

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बाबरी थानाक्षेत्र के गांव हाथी करौदा निवासी हसीन मलिक ने बताया कि उन्होंने प्रसव पीड़ा होने पर अपनी पत्नी सितारा को शनिवार शाम मुजफ्फरनगर मार्ग स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था।ऑपरेशन के बाद महिला ने बच्चे को जन्म दिया। हसीन के मुताबिक नवजात बच्चे की थोड़ी देर बाद ही हालत बिगड़ने पर उसे दिल्ली रोड स्थित निजी चिकित्सक के यहां ले गए थे। वहां चिकित्सक ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया था। महिला का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा था।सोमवार की सुबह करीब 11 बजे अस्पताल में भर्ती सितारा की भी तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सक ने महिला को मेरठ रेफर कर दिया।हसीन ने बताया कि चिकित्सक भी उनके साथ मेरठ गए थे। मेरठ के निजी अस्पताल में करीब दो घंटे बाद उपचार के दौरान सितारा की मौत हो गई। शाम को परिजन मेरठ से शव लेकर शामली में निजी अस्पताल पहुंचे और चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों ने चिकित्सक को मौके पर बुलाने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने की कोशिश की लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।जांच अधिकारी थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों की तरफ से अभी तहरीर नहीं मिली। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच की जा रही है।