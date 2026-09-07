अंकित हत्याकांड: करनाल जेल में बंद पंपू कोर्ट में नहीं हुआ पेश, सुरक्षा कारणों से वीडियो कांफ्रेंस की मांग

सुरक्षा कारणों से नहीं हुई पेशी

सोमवार को राकेश उर्फ पंपू को अदालत में पेश नहीं किया गया। करनाल जेल प्रशासन की ओर से सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। इस दौरान आरोपी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराए जाने की मांग भी की गई।

10 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

मामले में अदालत ने अब अगली तारीख 10 सितंबर निर्धारित की है। इस दिन पंपू की पेशी और बी वारंट से संबंधित कार्रवाई पर आगे सुनवाई होगी।

पंपू से पूछताछ करना चाहती है शामली पुलिस

अंकित बालियान हत्याकांड में शामली पुलिस पंपू की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि उसके पूछताछ में शामिल होने से हत्याकांड की साजिश और आरोपियों के नेटवर्क से जुड़े अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। पुलिस की ओर से बी वारंट की प्रक्रिया इसी उद्देश्य से आगे बढ़ाई जा रही है।