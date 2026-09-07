शामली में हादसा: ऊन बाईपास पर आमने-सामने भिड़ीं दो बाइक, 20 वर्षीय युवक की मौत; चार घायल, दो की हालत गंभीर
शामली के ऊन बाईपास पर रविवार देर रात दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में 20 वर्षीय वंश चौहान की मौत हो गई, जबकि चार युवक घायल हुए। दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।
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शामली जनपद में ऊन बाईपास मार्ग पर रविवार देर रात दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 20 वर्षीय युवक वंश चौहान की मौत हो गई, जबकि चार अन्य युवक घायल हो गए। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद चारों को हायर सेंटर रेफर किया गया है।
काशीराम आवास कॉलोनी के पास हुआ हादसा
हादसा रविवार रात करीब 12 बजे काशीराम आवास कॉलोनी के पास हुआ। गांव ढिंढाली निवासी वंश चौहान अपने साथी कपिल के साथ बाइक से गांव से ऊन कस्बे की ओर आ रहा था। इसी दौरान ऊन कस्बा निवासी सौरभ अपने साथियों के साथ बाईपास की तरफ जा रहा था। इसी दौरान दोनों मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक पर सवार पांचों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
एक की मौत, चार हायर सेंटर रेफर
हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सीएचसी ऊन पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने वंश चौहान को मृत घोषित कर दिया। घायल सौरभ पुत्र कल्लू (21), निवासी मोहल्ला सुभाष नगर, सूरज पुत्र सुरेश (20), निवासी रविदासपुरी, कपिल पुत्र संजय (19), निवासी मोहल्ला शिवपुरी और कपिल पुत्र राकेश, निवासी गांव ढिंढाली को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इनमें दो युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
पुलिस ने वंश चौहान के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।
पिता की मौत के बाद मां-बहन के साथ रह रहा था वंश
मृतक वंश चौहान मूल रूप से गांव किरठल, जिला बागपत का रहने वाला था। वह ऊन में अपने मामा विपिन के यहां रह रहा था। परिजनों के अनुसार उसके पिता राजीव कुमार की करीब एक वर्ष पहले मौत हो गई थी।
पिता की मौत के बाद वंश अपनी मां और बहन के साथ मामा के घर रहकर गुजर-बसर कर रहा था। हादसे में वंश की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।