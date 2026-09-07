अंकित हत्याकांड: दोस्ती-रिश्तेदारी का नेटवर्क बना हत्या का आधार, गोगी गैंग ने अपनों को बनाया शूटर और मददगार

1 of 7 अंकित हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

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हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में गोगी गैंग के कथित दोस्ती और रिश्तेदारी के नेटवर्क की परतें खुलने का दावा पुलिस ने किया है। पुलिस के अनुसार गैंग ने अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए सीधे बाहरी लोगों पर भरोसा करने के बजाय दोस्तों और रिश्तेदारों को ही अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपीं। किसी को दोस्ती के नाम पर गैंग से जोड़ा गया तो किसी को रिश्तेदारी के भरोसे जिम्मेदारी दी गई।

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पुलिस का दावा- रिश्तों के भरोसे खड़ा किया नेटवर्क

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, जांच में सामने आया है कि कनाडा में बैठा गैंग सदस्य चिराग, गोगी गैंग के सरगना भोलू का भतीजा है। इसी तरह अमेरिका में बैठा मोंटी, जितेंद्र गोगी का भतीजा बताया गया है। करनाल जेल में बंद राकेश उर्फ पंपू को भी वांछित एक लाख रुपये के इनामी शूटर सत्यम का दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है।

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शूटरों के बीच भी दोस्ती का कनेक्शन

जांच में सोनीपत के शूटर मोहित और सुमित के बीच दोस्ती का कनेक्शन सामने आने की बात कही गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों को दोस्ती की दुहाई देकर गैंग से जोड़ा गया। इसी तरह सत्यम और आर्यन को भी आपस में दोस्त बताया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों को भी इसी दोस्ती के आधार पर नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया।

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तिहाड़ में बंद रोहित भी रिश्तेदार बताया गया

पुलिस के अनुसार दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रोहित भी भोलू का रिश्तेदार है। पुलिस का मानना है कि दोस्ती और रिश्तेदारी के नेटवर्क के जरिए गैंग ने अपने बीच भरोसे की एक ऐसी कड़ी तैयार की, जिससे बाहरी लोगों की भूमिका कम हो और पुलिस के लिए सीधे मुख्य नेटवर्क तक पहुंचना मुश्किल हो।

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