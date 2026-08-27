Shamli News: अंकित बालियान की हत्या पर यूपी से हरियाणा-दिल्ली तक आक्रोश

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प्रशंसकों का कहना है कि अंकित बालियान हरियाणवी संगीत जगत में तेजी से अपनी पहचान बना रहे थे। उनकी अचानक हुई हत्या से कला जगत और उनके चाहने वालों में डर का माहौल है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने पोस्ट और वीडियो साझा किए हैं। वे पुलिस से जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इन पोस्ट के जरिये पुलिस से हत्याकांड का खुलासा करने की अपील की जा रही है। प्रशंसकों ने परिवार को न्याय दिलाने की भी मांग की है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। अंकित बालियान के प्रशंसकों ने सोशल मीडिया को अपनी आवाज बनाया है। वे लगातार पोस्ट और वीडियो साझा कर रहे हैं। इन पोस्ट में पुलिस से जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ने की मांग की जा रही है।-प्रशंसक बोले, जल्द हो हत्याकांड का खुलासाशामली के काजीवाड़ा निवासी रोहन और सुनीता ने कहा कि अंकित बालियान की हत्या बेहद दुखद है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की अपील की। उनका कहना था कि किसी कलाकार की इस तरह हत्या होना चिंताजनक है। सोनीपत के सेक्टर-12 निवासी विकास और मनीष ने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि अंकित जैसे कलाकार का इस तरह दुनिया से चले जाना हर किसी के लिए दुखद है। विकास और मनीष ने पुलिस से हत्यारों तक पहुंचकर उन्हें कड़ी सजा दिलाने की मांग की।-रोहतक के प्रशंसकों ने जताई संवेदनादेवलोक निवासी राजीव ने पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि रोहतक के लोग परिवार के साथ खड़े हैं। राजीव ने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की अपील की।-सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि, उठे सवाललोकप्रिय कलाकार अंकित बालियान की हत्या के बाद उनके प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यह श्रद्धांजलि सामाजिक माध्यम मंचों पर दी जा रही है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे मंचों पर उनके पुराने गाने और वीडियो साझा किए जा रहे हैं। कई प्रशंसकों ने अपनी पोस्ट में पुलिस से हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की मांग की है। कुछ लोगों ने कलाकारों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अंकित बालियान हरियाणा के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी काफी लोकप्रिय थे। उनकी हत्या की खबर सामने आने के बाद विभिन्न शहरों से प्रशंसकों की प्रतिक्रियाएं आईं। लोगों का कहना है कि पुलिस को हत्या की वजह और आरोपियों का जल्द पता लगाना चाहिए