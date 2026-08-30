Shamli News: दहेज में कार न मिलने पर विवाहिता के उत्पीड़न का आरोप
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:27 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:27 AM IST
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कांधला। थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पति और जेठ पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यह उत्पीड़न दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर किया जा रहा है।
महिला का आरोप है कि दोनों उसे अश्लील वीडियो सामाजिक माध्यम पर वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही, उसके भाई को गोली मारने की भी धमकी दी गई है। पीड़िता ने कांधला थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। महिला ने बताया कि उसकी शादी करीब सत्रह वर्ष पहले हुई थी और वह चार बच्चों की मां है। धमकियों के कारण वह और उसका परिवार भयभीत है। जांच अधिकारी बच्चू सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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महिला का आरोप है कि दोनों उसे अश्लील वीडियो सामाजिक माध्यम पर वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। साथ ही, उसके भाई को गोली मारने की भी धमकी दी गई है। पीड़िता ने कांधला थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। महिला ने बताया कि उसकी शादी करीब सत्रह वर्ष पहले हुई थी और वह चार बच्चों की मां है। धमकियों के कारण वह और उसका परिवार भयभीत है। जांच अधिकारी बच्चू सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।