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Shamli News: जिले के 1205 वाहन नहीं जा पाएंगे दिल्ली

Mon, 02 Nov 2026 12:56 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Mon, 02 Nov 2026 12:56 AM IST
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1,205 vehicles from the district will not be able to go to Delhi.
शामली। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक नवंबर से 31 जनवरी तक बीएस-4 और इससे कम श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। शामली के 1205 ट्रक और बसों पर इस रोक का असर पड़ेगा।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन प्रवेश कुमार ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है। दिल्ली में बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
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उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार एक नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से नीचे के दोपहिया, चारपहिया और टैक्सी समेत अन्य वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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वाहन संचालकों को दिल्ली जाने से पहले अपने वाहनों का उत्सर्जन मानक जांचने की सलाह दी गई है। संवाद
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