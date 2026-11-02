Shamli News: जिले के 1205 वाहन नहीं जा पाएंगे दिल्ली

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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन प्रवेश कुमार ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है। दिल्ली में बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार एक नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-6 से नीचे के दोपहिया, चारपहिया और टैक्सी समेत अन्य वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा।वाहन संचालकों को दिल्ली जाने से पहले अपने वाहनों का उत्सर्जन मानक जांचने की सलाह दी गई है। संवाद