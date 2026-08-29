Shahjahanpur News: युवक की मौत, जहर देकर हत्या का आरोप

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परिजनों के अनुसार, करीब एक माह पूर्व अजीत की पत्नी निशा की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। निशा के परिजनों ने अजीत पर हत्या का आरोप लगाया था। बाद में रुपये लेकर समझौता कर लिया गया। आरोप है कि इसके बाद से अजीत की सास उसे आए दिन फोन कर परेशान करती थी।आरोप है कि बृहस्पतिवार को अजीत को उसकी ससुराल में बुलाया गया था। वहां उसे कुछ खिलाया गया। इसके बाद वह घर के दरवाजे पर पहुंचते ही गिर गया। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। उपचार के दौरान अजीत ने बताया था कि उसे ससुराल में कुछ खिलाया गया है। शुक्रवार सुबह मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।भाई की मौत की खबर सुनकर रक्षाबंधन पर बहनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिवार में कोहराम मच गया। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच की जा रही है।