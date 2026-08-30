Shahjahanpur News: महिला भारोत्तोलकों ने दिखाया दम
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:14 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:14 PM IST
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शाहजहांपुर। जिला युवा कल्याण विभाग एवं प्रादेशिक विकास दल के तत्वावधान में युवक एवं महिला मंगल दल की ओर से आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर महिला भारोत्तोलन प्रतियोगिता हुई। इसमें विभिन्न भार वर्गों में महिला खिलाड़ियों ने दमखम दिखाते हुए शानदार प्रदर्शन किया।
ग्राम महाऊ दुर्ग में हुई प्रतियोगिता में 49 किलोग्राम भार वर्ग में रोली वर्मा, 53 किलोग्राम में प्रियांशी देवी, 57 किलोग्राम में निकिता वर्मा, 61 किलोग्राम में उर्वशी और खुशबू, 69 किलोग्राम में नेहा वर्मा व 77 किलोग्राम में सीता राठौर ने प्रथम स्थान हासिल किया।
इससे पहले मुख्य अतिथि क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अनुराग ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने विजेताओं को शील्ड देकर सम्मानित किया।
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निर्णायक दीपक वर्मा रहे। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अजय पाल वर्मा की निगरानी में हुई प्रतियोगिता में पूर्व प्रधान हरिराम वर्मा, धनीराम वर्मा, इकराम अली, शिव त्रिवेदी, शिवम कुमार, रूबी बानो, राकेश कुमार और विवेक वर्मा मौजूद रहे।
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ग्राम महाऊ दुर्ग में हुई प्रतियोगिता में 49 किलोग्राम भार वर्ग में रोली वर्मा, 53 किलोग्राम में प्रियांशी देवी, 57 किलोग्राम में निकिता वर्मा, 61 किलोग्राम में उर्वशी और खुशबू, 69 किलोग्राम में नेहा वर्मा व 77 किलोग्राम में सीता राठौर ने प्रथम स्थान हासिल किया।
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इससे पहले मुख्य अतिथि क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अनुराग ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने विजेताओं को शील्ड देकर सम्मानित किया।
विज्ञापन
निर्णायक दीपक वर्मा रहे। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अजय पाल वर्मा की निगरानी में हुई प्रतियोगिता में पूर्व प्रधान हरिराम वर्मा, धनीराम वर्मा, इकराम अली, शिव त्रिवेदी, शिवम कुमार, रूबी बानो, राकेश कुमार और विवेक वर्मा मौजूद रहे।