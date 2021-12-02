Shahjahanpur News: दो पक्षों में मारपीट और पथराव के बाद दो भाई गिरफ्तार

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सूचना पाकर मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी सुशांत रावत ने दोनों पक्षों को शांत किया। पुलिस ने हरिओम की तहरीर के आधार पर हरिलाल के पुत्र राहुल, परविंदर और उनके चचेरे भाई रोहित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद राहुल और परविंदर को गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिटी देवव्रत बाजपेयी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का शांतिभंग में चालान किए जाने के बाद उन्हें न्यायालय से जमानत पर छोड़ दिया गया। संवाद

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शाहजहांपुर। मोहल्ला अजीजगंज में बुधवार को सुबह हरिओम वर्मा क घर के सामने नाली में हरिलाल की पत्नी ने कूड़ा डाल दिया। इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद के बाद मारपीट होने लगी। बाद में दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ, लेकिन किसी को ज्यादा चोटें नहीं आईं।