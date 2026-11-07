Shahjahanpur News: धनतेरस पर उमड़ी भीड़ से चरमराई यातायात व्यवस्था

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त्योहार को देखते हुए पंखी चौराहा से घंटाघर और कच्चा कटरा से चारखंभा तक एकल मार्ग व्यवस्था लागू की गई थी। यहां पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। इसके बावजूद दोपहर बाद बहादुरगंज में खरीदारों की भीड़ बढ़ते ही यातायात व्यवस्था लड़खड़ा गई। सदर थाने के पास आर्य समाज की ओर जाने वाला मार्ग जाम की चपेट में आ गया।पंखी चौराहा से बहादुरगंज जाने वाले रास्ते पर ई-रिक्शा और चारपहिया वाहनों की आवाजाही रोकने से दूसरे मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया। लाल इमली चौराहा और टाउनहाल मार्ग पर भी जाम के हालात बने रहे। बहादुरगंज बाजार में दोपहिया वाहनों के प्रवेश से स्थिति और बिगड़ गई। बाजार के अंदर पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया।शाम होते-होते लगभग सभी प्रमुख मार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए। खरीदारी करने निकले लोग काफी देर तक जाम में फंसे रहे। सीओ यातायात रणवीर सिंह ने बताया कि यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। कोशिश है किसी भी मार्ग पर जाम की स्थिति न बने।एकल मार्ग व्यवस्था भी पटरी से उतरीधनतेरस पर पंखी चौराहा से घंटाघर तक एकल मार्ग व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बावजूद वाहनों के प्रवेश से जाम लगता रहा। सड़क किनारे दुकानों के लगने से रास्ता पहले ही संकरा था। ऐसे में वाहनों का दबाव बढ़ने से आवागमन प्रभावित हुआ।