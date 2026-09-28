Shahjahanpur News: बारिश से क्षतिग्रस्त 57 सड़कों के पुनर्निर्माण का लोनिवि ने बनाया प्रस्ताव

विज्ञापन



विधायक ने बताया कि इनमें से करीब तीन दर्जन से ज्यादा रास्ते काफी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि फौरी मरम्मत कराकर लगभग एक दर्जन रास्ते सोमवार को ठीक करा दिए गए। उन्होंने बताया कि शेष सड़कों के सुधार को प्रस्ताव बनाकर डीएम के माध्यम से शासन को भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को वह लोनिवि के प्रमुख सचिव से मिलकर निर्माण कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। इस दौरान लोनिवि के जेई सुमित सक्सेना, ज्ञानेंद्र शर्मा, कुलदीप, मुकेश वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद

विज्ञापन

जलालाबाद। हाल ही में हुई अतिवृष्टि से विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न गांवों की 57 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। विधायक हरिप्रकाश वर्मा के साथ कलान के एसडीएम आशुतोष कुमार और लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता महेंद्र नाथ ने सोमवार को बैठक के बाद टीम ने पूरे क्षेत्र में सर्वे कर सड़कों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव बनाया।