Shahjahanpur News: जनसंपर्क बनाए रखने पर दिया बल

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जलालाबाद। भाजपा की राज्यसभा सांसद तथा ब्रज क्षेत्र की प्रभारी गीता शाक्य ने कहा है कि यह समय संगठन को मजबूती देने और निरंतर जनसंपर्क बनाए रखने का है। वह सोमवार को एक होटल में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने स्वागत में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता और मजबूत बूथ संगठन ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं। पदाधिकारी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता से जुड़ें और लोगों की समस्याओं को सुनें। बाद में विधायक हरिप्रकाश वर्मा के आवास पर भी उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा, सत्येंद्र गुप्ता, रोहित सिंह, ब्लाक प्रमुख लता सिंह, छोटे लाल लोधी, विनय शर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद