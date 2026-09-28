Shahjahanpur News: पंखा चलाने के लिए प्लग लगाते समय करंट लगने से किशोर की मौत

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महिपाल राठौर ने बताया कि बेटा रितिक सोमवार की शाम पंखा चलाने के लिए बिजली के बोर्ड के सॉकेट में प्लग लगा रहा था। इस दौरान करंट लगने से वह झुलस गया। इलाज के लिए रितिक को तत्काल बेहोशी की हालत में तिलहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने बेटे को मृत घोषित कर दिया। तिलहर सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि कि किशोर के परिजन कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। किशोर के शव को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। संवाद

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मीरानपुर कटरा। क्षेत्र के सिउरा गांव में सोमवार की शाम बिजली के बोर्ड के सॉकेट में प्लग लगाते समय करंट लगने से रितिक (14) की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन परिजनों ने पोस्टमॉर्टम कराने से इन्कार कर दिया।