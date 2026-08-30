शाहजहांपुर में खेल प्रतियोगिता: विवेक और वृंदा ने लगाई सबसे तेज दौड़, कबड्डी में धनराज-सविता इलेवन का दबदबा

रस्साकशी में ये बने विजेता

बालक वर्ग की कबड्डी में धनराज इलेवन विजेता व रुप सिंह इलेवन उप विजेता बने। बालिका वर्ग में सविता इलेवन ने रानी रामपाल इलेवन को हरा दिया। रस्साकशी बालिका में सविता इलेवन विजेता व रानी रामपाल इलेवन उपविजेता बनी। रस्साकशी बालक वर्ग में नीरज चोपड़ा की टीम ने बाजी मारी। अभिनव बिंद्रा टीम उप विजेता बनी। बालिका वर्ग में पीटी उषा टीम ने प्रथम व अंजू बॉकी जॉर्ज टीम द्वितीय रही।



इससे पहले खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला खेल अधिकारी एसपी बमनिया ने किया। वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ.अनुराग अग्रवाल ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। विश्वविद्यालय के क्रीड़ा सचिव प्रो. अजीत सिंह चारग के निर्देशन में आयोजित प्रतियोगिता में क्रीड़ा उपसचिव डॉ. प्राजंल शाही ने आभार जताया। प्रो. कमलेश गौतम, डॉ. आलोक कुमार सिंह, डॉ. प्रमोद यादव, डॉ. शिशिर शुक्ला, डॉ. मृदुल पटेल, डॉ. नीलू कुमार, डॉ. राजीव कुमार, डॉ. सुजीत वर्मा आदि मौजूद रहे।