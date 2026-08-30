Shahjahanpur News: लजीज पकवान और मिठाइयों ने बिगाड़ा पाचनतंत्र

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रक्षाबंधन के दिन राजकीय मेडिकल कॉलेज में 283 मरीज ओपीडी में पहुंचे थे। त्योहार के अगले दिन शनिवार को यह संख्या बढ़कर 1486 हो गई। मेडिसिन विभाग की करीब 200 की ओपीडी में 50 से अधिक मरीज पेट संबंधी समस्या से पीड़ित मिले।प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि ज्यादा तेल, घी, मसाले और चीनी का सेवन करने से एसिडिटी, गैस, पेट में भारीपन और अपच की समस्या हो सकती है। परहेज के बावजूद मिठाई खाने वाले मधुमेह के कुछ मरीजों का शुगर लेवल भी बढ़ा मिला।चिकित्सकों ने लोगों को एक-दो दिन हल्का और सुपाच्य भोजन करने की सलाह दी है। खिचड़ी, दलिया, मूंग की दाल और उबली सब्जियों का सेवन लाभकारी बताया गया है। साथ ही खाना खाने के बाद हल्की सैर करने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई।प्राचार्य ने कहा कि त्योहारों के दौरान खानपान में संयम जरूरी है। तबीयत बिगड़ने पर बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लें और डॉक्टर से परामर्श करें।