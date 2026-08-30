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Shahjahanpur News: लजीज पकवान और मिठाइयों ने बिगाड़ा पाचनतंत्र

Sun, 30 Aug 2026 01:33 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:33 AM IST
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Delicious dishes and sweets upset the digestive system.
शाहजहांपुर। रक्षाबंधन पर मिठाइयों और तले-भुने पकवानों का अधिक सेवन कई लोगों पर भारी पड़ा। राजकीय मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में पेट दर्द, गैस, अपच, उल्टी और दस्त की शिकायत लेकर पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई। मधुमेह के कई मरीज भी शुगर लेवल बढ़ने की शिकायत लेकर पहुंचे।
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रक्षाबंधन के दिन राजकीय मेडिकल कॉलेज में 283 मरीज ओपीडी में पहुंचे थे। त्योहार के अगले दिन शनिवार को यह संख्या बढ़कर 1486 हो गई। मेडिसिन विभाग की करीब 200 की ओपीडी में 50 से अधिक मरीज पेट संबंधी समस्या से पीड़ित मिले।
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प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि ज्यादा तेल, घी, मसाले और चीनी का सेवन करने से एसिडिटी, गैस, पेट में भारीपन और अपच की समस्या हो सकती है। परहेज के बावजूद मिठाई खाने वाले मधुमेह के कुछ मरीजों का शुगर लेवल भी बढ़ा मिला।
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चिकित्सकों ने लोगों को एक-दो दिन हल्का और सुपाच्य भोजन करने की सलाह दी है। खिचड़ी, दलिया, मूंग की दाल और उबली सब्जियों का सेवन लाभकारी बताया गया है। साथ ही खाना खाने के बाद हल्की सैर करने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई।
प्राचार्य ने कहा कि त्योहारों के दौरान खानपान में संयम जरूरी है। तबीयत बिगड़ने पर बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लें और डॉक्टर से परामर्श करें।
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