Shahjahanpur News: कोई दुश्वारी आए तो 112 पर कॉल कर पुलिस की मदद लें

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लालच में होती है साइबर ठगी, जाल में फंसने से बचें-साइबर ठगी की अधिकतर घटनाएं लालच के चलते होती हैं। मोबाइल पर आने वाले ऑफर से बचकर रहें। काेई परेशान करे तो तुरंत अपने शिक्षक या परिवार के सदस्य को बताएं।-मोबाइल में कोई ऐसा फोटो नहीं रखें, जो परिवार को नहीं दिखा सकें। एआई का दौर है, ऐसे में कोई भी फोटो का दुरुपयोग कर सकता है। सोशल मीडिया पर भी दोस्त बनाने में सावधानी बरतें।-पुलिस किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। अगर कोई पुलिसकर्मी रुपये मांग रहा है तो बगैर हिचक उसकी शिकायत अधिकारियों से करें।सवाल-जवाबप्रश्न : थाने में महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए क्या व्यवस्था है-महविशउत्तर : प्रत्येक थाने में महिलाओं के लिए पिंक बूथ बना है। वहां पर महिला सिपाही ही महिला फरियादी की समस्या सुनती है।प्रश्न : कई हेल्पलाइन हैं, सबसे कारगर कौन सी है-सुनैनाउत्तर : हर समस्या के लिए अलग हेल्पलाइन है, पर पुलिस 112 डायल करने पर ही तुरंत ही पहुंचती है।प्रश्न : साइबर अपराध से बचने के लिए क्या करें- हिनाउत्तर : जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। किसी के बहकावे या लालच में बिल्कुल नहीं आएं।