Shahjahanpur News: अफसरों ने नहीं सुनी फरियाद, सड़क पर धान की रोपकर जताया विरोध
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:19 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 01:19 AM IST
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शाहजहांपुर। मदनापुर क्षेत्र के गांव बिरिया खुर्द में लंबे समय से बदहाल कच्ची सड़कों से परेशान ग्रामीणों ने अनोखे ढंग से विरोध जताया। बारिश के बाद दलदल बने मार्ग पर युवाओं ने धान की पौध रोप दी। ग्रामीणों ने डीएम से सड़क निर्माण कराने की मांग की है।
ग्रामीणों के अनुसार, तुलसी पंडित के मकान से प्राथमिक विद्यालय तक करीब 100 मीटर और रामू के मकान से विद्यालय तक करीब 70 मीटर मार्ग वर्षों से कच्चा और जर्जर है। सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका।
बारिश के दिनों में दोनों मार्गों पर कीचड़ और दलदल हो जाता है। पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसी रास्ते से बच्चे प्राथमिक विद्यालय जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खराब रास्ते के कारण बारिश में बच्चों को स्कूल भेजने में दिक्कत होती है और कई बार वे घर पर ही रह जाते हैं।
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ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारियों से बार-बार शिकायत के बावजूद सड़क की सुध नहीं ली गई। इससे नाराज युवाओं ने खराब मार्ग पर धान की पौध लगाकर विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों ने जल्द पक्की सड़क बनवाने की मांग की है।
एसडीएम सदर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सड़क खराब होने की जानकारी मिली है। लेखपाल को भेजकर सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार सड़क निर्माण की कार्रवाई कराई जाएगी।
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ग्रामीणों के अनुसार, तुलसी पंडित के मकान से प्राथमिक विद्यालय तक करीब 100 मीटर और रामू के मकान से विद्यालय तक करीब 70 मीटर मार्ग वर्षों से कच्चा और जर्जर है। सड़क निर्माण और मरम्मत के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका।
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बारिश के दिनों में दोनों मार्गों पर कीचड़ और दलदल हो जाता है। पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसी रास्ते से बच्चे प्राथमिक विद्यालय जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खराब रास्ते के कारण बारिश में बच्चों को स्कूल भेजने में दिक्कत होती है और कई बार वे घर पर ही रह जाते हैं।
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ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिम्मेदार अधिकारियों से बार-बार शिकायत के बावजूद सड़क की सुध नहीं ली गई। इससे नाराज युवाओं ने खराब मार्ग पर धान की पौध लगाकर विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों ने जल्द पक्की सड़क बनवाने की मांग की है।
एसडीएम सदर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सड़क खराब होने की जानकारी मिली है। लेखपाल को भेजकर सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद नियमानुसार सड़क निर्माण की कार्रवाई कराई जाएगी।