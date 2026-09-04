Shahjahanpur News: शिक्षक दिवस पर बंद किए गए विद्यालयों के बाहर सपा करेगी प्रदर्शन
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:28 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:28 PM IST
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शाहजहांपुर। शिक्षक दिवस पर सपा जिले की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में बंद किए गए विद्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर भाजपा सरकार के विद्यालय बंद किए जाने के फैसले का विरोध किया जाएगा।
जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विधानसभावार प्रभारी और सहप्रभारी नियुक्त किए हैं। कटरा में सैयद रिजवान अहमद व विनोद यादव, जलालाबाद में पार्थ यादव व उत्पल यादव, तिलहर में रणंजय सिंह यादव, पुवायां में रामसूरत यादव व विजय सिंह, नगर में प्रवेश अंसारी, प्रसून कुमार कनौजिया व मोईन सफदर तथा ददरौल में अवधेश कुमार पाल व आकाश यादव को जिम्मेदारी दी गई है। संवाद
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जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विधानसभावार प्रभारी और सहप्रभारी नियुक्त किए हैं। कटरा में सैयद रिजवान अहमद व विनोद यादव, जलालाबाद में पार्थ यादव व उत्पल यादव, तिलहर में रणंजय सिंह यादव, पुवायां में रामसूरत यादव व विजय सिंह, नगर में प्रवेश अंसारी, प्रसून कुमार कनौजिया व मोईन सफदर तथा ददरौल में अवधेश कुमार पाल व आकाश यादव को जिम्मेदारी दी गई है। संवाद
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