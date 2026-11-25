विज्ञापन

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

मंडी समिति में विभिन्न एजेंसियों के 24 केंद्र संचालित हैं। मंगलवार को आरएफसी व केयूएसबी के दो-दो और एसएस अल्हागंज, ठिगरी, मिर्जापुर, कलान, खंडहर व धिंयरिया के एक-एक केंद्र समेत 10 से ज्यादा केंद्र बंद रहे। क्रय विक्रय व डीसीडीएफ समेत अन्य एजेंसियों के जो केंद्र खुले, वहां सन्नाटा पसरा रहा, जबकि आढ़तों पर बड़ी मात्रा में धान की तौल हुई।किसानों का दर्दसोमवार शाम धान की ट्रॉली लेकर आया था। क्रय केंद्र पर बताया गया कि बारदाना नहीं है। इसलिए धान की तौल नहीं हो पाई। बाद में आढ़त पर धान बेच दिया गया।-पप्पू, कटरियाकेंद्र पर कभी बारदाना की कमी, नमी या बिजली न होने के कारण चलना न चल पाने जैसी बातें बताकर काश्तकारों को टरकाया गया। मजबूरी में क्रय केंद्र पर धान बेच दिया।-सुभाष सिंह, रूपापुरमंगलवार को निर्देश के अनुसार क्रय केंद्र खोले गए। कागजी कार्रवाई पूरी करने वाले किसानों के धान की तौल की जा रही है। जो सेंटर नहीं खुले हैं। उनकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।- मधुसूदन गुप्ता, एसडीएम जलालाबाद