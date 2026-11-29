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अशोक तिवारी गांव के ही विनोद कुमार के साथ 24 नवंबर को बाइक से लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी के गांव संसारपुर गए थे। उसी दिन घर लौटते समय खुटार-गोला रोड पर कठिना पुल के पास लखीमपुर के थाना गोला के गांव छैरासी निवासी मोहम्मद शरीफ और गांव खरेहटा निवासी हरेंद्र की बाइकें टकरा गईं थी। दोनों की बाइकें टकराने के बाद एक बाइक विनोद कुमार की बाइक से आ टकराई थी। हादसे में मोहम्मद शरीफ, हरेंद्र, विनोद और अशोक तिवारी घायल हो गए थे।अशोक तिवारी का इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। शनिवार सुबह उपचार के दौरान अशोक ने दम तोड़ दिया। वह अविवाहित थे और अपने भाई बाबूराम तिवारी के पास रहते थे। सीओ दीपक कुमार सिंह ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की मौतमीरानपुर कटरा। राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई। दस दिन बीतने के बाद बुजुर्ग की पहचान नहीं हो सकी है। 17 नवंबर को लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर फॉर्म नंबर तीन के सामने अज्ञात वाहन की चपेट में आकर घायल हुए 50 वर्षीय बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। संवादगोवंशीय पशु से टकराकर बाइक सवार घायलतिलहर। क्षेत्र के बंधा गांव के पास शुक्रवार रात हादसा हो गया। अचानक सड़क पर आए गोवंशीय पशु के कारण बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में मोहल्ला हिंदू पट्टी निवासी सागर घायल हो गए। सीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सागर बरखेड़ा जयपाल स्थित अपनी क्लीनिक बंद कर घर लौट रहे थे। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। संवादबाइक खाई में गिरने से किसान गंभीर घायलपुवायां। बाइक खाई में गिरने से गांव सरैंया निवासी सोनपाल घायल हो गए। वह हेलमेट नहीं लगाए थे। जानकारी पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और 108 सेवा की एंबुलेंस से सीएचसी लाए। सीएचसी प्रभारी डॉ. नरेंद्रपाल ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद उनको राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मामले में पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। संवाद