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दिए कई टिप्स-कोई चालक नशे की हालत में वाहन चलाता दिखाई दे या उसका व्यवहार असामान्य लगे तो इसकी सूचना 112 पर दें।-सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने से पीछे न हटें। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 25 हजार रुपये का पुरस्कार और सम्मान पत्र दिया जाता है। एक वर्ष में पांच बार तक इस योजना का लाभ मिल सकता है।-विवाद की स्थिति से बचें, छोटी-छोटी बातों पर मारपीट और विवाद की नौबत आ जाती है, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो सकता है।-सोशल मीडिया का सीमित और सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें। एआई तकनीक के जरिये किसी के चेहरे को बदलकर भ्रामक तस्वीरें और वीडियो बनाए जा सकते हैं। इस संबंध में सतर्क रहें।सवाल जवाबसवाल : सोशल मीडिया का प्रयोग करने पर क्या सावाधनी बरतें?-सुनैना-कक्षा दसजवाब : अभी पढ़ाई करने की उम्र है। इसलिए सोशल मीडिया का सीमित ही उपयोग करें। अपने एकाउंट का पासवर्ड काफी मजबूत रखें।सवाल : काेई दिक्कत आए तो कौन सी हेल्पलाइन उपयोगी है?-राजश्री, कक्षा नौ-वैसे तो सभी हेल्पलाइन काम की हैं। डॉयल 112 पर पर कॉल करने पर तुरंत ही पुलिस मदद के लिए पहुंचेगी। यह दमकल यूनिट से भी जुड़ी है।सवाल : साइबर ठगी से कैसे बच सकते हैं-सुनील कुमार, कक्षा 8-पुलिस कभी भी ऑनलाइन नोटिस या वारंट जारी नहीं करती है। ऐसी कोई कॉल आए तो नजदीकी थाने से संपर्क जरूर साधें। ऐसा मामला होने पर घबराकर जल्दबाजी नहीं करें।